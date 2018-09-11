Симоньян ответила на предложение Шотландии отобрать лицензию у RT

Член палаты общин Великобритании Кристин Жардин заявила, что RT по делу Скрипалей проявила себя как "рука пропаганды Кремля" и потребовала немедленного отзыва вещательной лицензии.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала прозвучавшие в Шотландии предложения отобрать у Russia Today лицензию.

"В связи со все еще висящей над Великобританией угрозой отравления "Новичком", шотландские либерал-демократы предложили немедленно отобрать у нас лицензию на вещание. Потому что мы - "рука пропаганды Кремля", - написала она в Telegram-канале.

Шотландский журналист BBC, либерал-демократ, член палаты общин Великобритании Кристин Жардин заявила, что RT проявила себя как "рука пропаганды Кремля" и потребовала немедленного отзыва вещательной лицензии.

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В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.

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Ранее британские депутаты вновь призвали бороться с российскими СМИ, главным образом Sputnik и RT, заявив о необходимости координировать с зарубежными партнерами действия по противодействию России.

Согласно докладу Комитета по цифровым технологиям британской палаты общин, комитет узнал о якобы "скоординированной давно ведущейся кампании российского правительства по оказанию влияния на британские выборы и референдум". Британские депутаты также ссылаются на аналогичное расследование в США о подозрениях о вмешательстве в президентские выборы 2016 года, которое пока не дало реальных доказательств участия России в этом. Кроме общих утверждений, депутаты не привели никаких фактов.

Согласно приводимым в докладе данным британо-российского университетского исследования, о Brexit "твитили" со 156,2 тысячи российских страниц, а 45 тысяч сообщений в поддержку Brexit были опубликованы в последние 48 часов кампании.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными. Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах.

В течение всей кампании "о вмешательстве РФ" в дела западных стран реальных доказательств этого так и не появилось.