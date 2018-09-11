Титул "Мисс Америка" завоевала афроамериканка-музыкант

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В американском городе Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) завершился конкурс красоты "Мисс Америка 2019".
Победительницей стала Ниа Франклин, представляющая штат Нью-Йорк.
Опрос
- Только внешние данные50.0% (1)
- Интеллектуальная составляющая0% (0)
- Комплексная оценка внешности, интеллекта и образования50.0% (1)
- Мне все равно, как выглядит женщина, главное, чтобы человек был хороший0% (0)
Ниа покорила жюри, исполнив попурри из оперы "Богема" - это помогло ей выделиться на фоне 50 соперниц.
Приз для победительницы составил 50 тысяч долларов.
Отметим, что нынешний конкурс "Мисс Америка" стал уникальным, так как впервые за 97 лет организаторы отказались от дефиле в купальниках. Они подчеркнули, что это конкурс не внешних данных.