Титул "Мисс Америка" завоевала афроамериканка-музыкант

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В американском городе Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) завершился конкурс красоты "Мисс Америка 2019".

Победительницей стала Ниа Франклин, представляющая штат Нью-Йорк.

REUTERS / Carlo Allegri Мисс Америка Ниа Имани Франклин

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Девушке 25 лет, она окончила музыкальную школу искусств Северной Каролины по специальности "композитор", а после получила и степень магистра. Важное место в жизни победительницы занимает и благотворительность.

Ниа покорила жюри, исполнив попурри из оперы "Богема" - это помогло ей выделиться на фоне 50 соперниц.

Приз для победительницы составил 50 тысяч долларов.

Отметим, что нынешний конкурс "Мисс Америка" стал уникальным, так как впервые за 97 лет организаторы отказались от дефиле в купальниках. Они подчеркнули, что это конкурс не внешних данных.