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кулак, архивное фото

Обнародованы кадры избиения кыргызстанца до его наезда на людей в Москве

© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков
В мире
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Двадцатилетний Бекжан Сарбишев протаранил своих обидчиков на автомобиле после того, как они избивали его, повалив на землю. В результате один человек погиб, десять пострадали.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Бекжана Сарбишева, который в минувшие выходные совершил автонаезд на людей в Москве, избивали около десяти соотечественников.

Соответствующее видео с камер наружного наблюдения опубликовано в Instagram. Автор публикации вырезал часть сюжета телеканала НТВ.

На кадрах видно, как десяток человек повалили парня на землю и начали его избивать.

После драки 20-летний Бекжан Сарбишев протаранил своих обидчиков на автомобиле. В результате один человек погиб, десять пострадали.

Напомним, инцидент произошел на Новочеркасском бульваре.

Преступник за решеткой
© Sputnik / Евгений Одиноков
Обнародовано имя кыргызстанца, протаранившего людей в Москве, и его мотивы

Конфликт произошел в ночном клубе "Аура", где он отмечал день рождения сестры. По данным следствия, на танцплощадке незнакомые парни начали приставать к имениннице и ее подругам. Сарбишев заступился за них, и между молодыми людьми произошел конфликт, в результате они переместились на улицу.

Водителя, который не стал сбегать с места происшествия, проверили на предмет алкогольного опьянения, он был трезв.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство" и "Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом". В понедельник, 10 сентября, его арестовали до 8 ноября. 




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