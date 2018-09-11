Обнародованы кадры избиения кыргызстанца до его наезда на людей в Москве

Двадцатилетний Бекжан Сарбишев протаранил своих обидчиков на автомобиле после того, как они избивали его, повалив на землю. В результате один человек погиб, десять пострадали.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Бекжана Сарбишева, который в минувшие выходные совершил автонаезд на людей в Москве, избивали около десяти соотечественников.

Соответствующее видео с камер наружного наблюдения опубликовано в Instagram. Автор публикации вырезал часть сюжета телеканала НТВ.

На кадрах видно, как десяток человек повалили парня на землю и начали его избивать.

После драки 20-летний Бекжан Сарбишев протаранил своих обидчиков на автомобиле. В результате один человек погиб, десять пострадали.

Напомним, инцидент произошел на Новочеркасском бульваре.

© Sputnik / Евгений Одиноков Обнародовано имя кыргызстанца, протаранившего людей в Москве, и его мотивы

Конфликт произошел в ночном клубе "Аура", где он отмечал день рождения сестры. По данным следствия, на танцплощадке незнакомые парни начали приставать к имениннице и ее подругам. Сарбишев заступился за них, и между молодыми людьми произошел конфликт, в результате они переместились на улицу.

Водителя, который не стал сбегать с места происшествия, проверили на предмет алкогольного опьянения, он был трезв.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство" и "Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом". В понедельник, 10 сентября, его арестовали до 8 ноября.