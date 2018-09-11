21:32 11 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Кафедральный собор Душанбинской и Таджикистанской епархии Русской православной церкви

Российская православная церковь выделит миллион долларов Душанбе

Sputnik / Стас Этвеш
В мире
Получить короткую ссылку
44 0 0

В Таджикистане проживают более 30 тысяч православных, указанная сумма станет дополнительным целевым взносом, который Россия выделит в этом году на программу развития ООН.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Россия выделит до миллиона долларов на помощь Духовно-просветительскому центру в Душанбе, говорится в распоряжении правительства РФ.

Посещение Самарканда патриархом РПЦ Кириллом
© РПЦ
Многая лета: как встречали патриарха Кирилла прихожане в Самарканде
Отмечается, что указанная сумма станет дополнительным целевым взносом, который Россия выделит в этом году на программу развития ООН, передает Sputnik Таджикистан.

Как уточняется в документе, бюджетные деньги пойдут на реализацию проекта по оказанию технического содействия Духовно-просветительскому центру Душанбинской епархии в Душанбе.

Духовно-просветительский центр Душанбинской епархии находится в ведении Душанбинской и Таджикистанской епархии Русской православной церкви. Его строительство началось в мае 2017 года.

Визит патриарха Кирилла в Узбекистан
© Sputnik / Сергей Пятаков
Патриарх на узбекской земле: глава РПЦ посетил республику
21
В Таджикистане проживают более 30 тысяч православных, что составляет около 0,4% населения страны. Территория Таджикистана входит в состав канонической территории Русской православной церкви, поэтому из православных церквей в стране представлена лишь она. Православные приходы в Таджикистане насчитывают 6 храмов и молитвенных домов.

Ранее синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) запустил программу "Помощь соотечественникам в Таджикистане".

Церковнослужители собирают средства, которые пойдут на строительство и работу бесплатной столовой для малоимущих прихожан, покупку продуктов одиноким пожилым людям, матерям-одиночкам, многодетным семьям, инвалидам.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Айлин Фазелиан и Айда Керимли
    Дверь в политику

    В Швеции две сестры-азербайджанки стали депутатами по итогам прошедших в стране девятого сентября парламентских выборов.

  • Бывший аргентинский футболист Диего Марадона
    Непостоянный Диего

    Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона рассказал, почему покинул брестское "Динамо", где он занимал должность председателя правления клуба.

  • Празднование 10-летней годовщины признания Россией независимости Абхазии
    Время возможностей

    Как развивались экономические отношения с Россией и что способствовало этому, рассказал торговый представитель Абхазии Олег Барциц.

  • Перед заседанием правительства (19 июля 2018). Еревaн
    И у стен есть уши

    В интернете появилась запись телефонного разговора директора Службы нацбезопасности Армении и начальника Специальной следственной службы.

  • Грибы
    Главный экспонат

    Латвийский музей природы обратился к грибникам с просьбой: срочно нужны экспонаты для выставки "Дни грибов".

  • Актриса Ингеборга Дапкунайте
    Не только книги

    Директор Российской государственной библиотеки прокомментировал скандальное фото актрисы Ингеборги Дапкунайте в читальном зале.

  • Прием документов на обучение в ВУЗы
    Кто как учился

    Стипендии в Молдове будут выдаваться согласно новому механизму и только тем учащимся, кто этого заслуживает.

  • Таллиннское горсобрание
    Возвращение легенды

    Таллиннская избирательная комиссия восстановила членство в горсобрании бывшего мэра столицы Эдгара Сависаара, которого обвиняли в коррупции.

  • Ирон дзюдоисткæ Ӕлборты Алана
    Чистая победа

    Осетинская дзюдоистка Алана Алборова выиграла соревнования Северокавказского федерального округа в Кабардино-Балкарии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Форум макома в Шахрисабзе
Впервые в Узбекистане: форум макома объединил участников из 73 стран
"Мы же в России": Путин и Си Цзиньпин приготовили блины и выпили водки
Узбекско-белорусское сотрудничество
От картофеля до БелАЗа: узбекско-белорусское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054