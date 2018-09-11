Российская православная церковь выделит миллион долларов Душанбе

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Россия выделит до миллиона долларов на помощь Духовно-просветительскому центру в Душанбе, говорится в распоряжении правительства РФ.Sputnik Таджикистан.
Как уточняется в документе, бюджетные деньги пойдут на реализацию проекта по оказанию технического содействия Духовно-просветительскому центру Душанбинской епархии в Душанбе.
Духовно-просветительский центр Душанбинской епархии находится в ведении Душанбинской и Таджикистанской епархии Русской православной церкви. Его строительство началось в мае 2017 года.
Ранее синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) запустил программу "Помощь соотечественникам в Таджикистане".
Церковнослужители собирают средства, которые пойдут на строительство и работу бесплатной столовой для малоимущих прихожан, покупку продуктов одиноким пожилым людям, матерям-одиночкам, многодетным семьям, инвалидам.