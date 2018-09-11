Российская православная церковь выделит миллион долларов Душанбе

В Таджикистане проживают более 30 тысяч православных, указанная сумма станет дополнительным целевым взносом, который Россия выделит в этом году на программу развития ООН.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Россия выделит до миллиона долларов на помощь Духовно-просветительскому центру в Душанбе, говорится в распоряжении правительства РФ.

Отмечается, что указанная сумма станет дополнительным целевым взносом, который Россия выделит в этом году на программу развития ООН, передает Sputnik Таджикистан.

Как уточняется в документе, бюджетные деньги пойдут на реализацию проекта по оказанию технического содействия Духовно-просветительскому центру Душанбинской епархии в Душанбе.

Духовно-просветительский центр Душанбинской епархии находится в ведении Душанбинской и Таджикистанской епархии Русской православной церкви. Его строительство началось в мае 2017 года.

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В Таджикистане проживают более 30 тысяч православных, что составляет около 0,4% населения страны. Территория Таджикистана входит в состав канонической территории Русской православной церкви, поэтому из православных церквей в стране представлена лишь она. Православные приходы в Таджикистане насчитывают 6 храмов и молитвенных домов.

Ранее синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) запустил программу "Помощь соотечественникам в Таджикистане".

Церковнослужители собирают средства, которые пойдут на строительство и работу бесплатной столовой для малоимущих прихожан, покупку продуктов одиноким пожилым людям, матерям-одиночкам, многодетным семьям, инвалидам.