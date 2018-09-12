Мажилис Казахстана одобрил договор с Кыргызстаном о демаркации границы

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Мажилис парламента Казахстана одобрил ратификацию договора с Кыргызстаном о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы, сообщает РИА Новости.

Договор был подписан 25 декабря 2017 года в Астане.

"Начальной точкой государственной границы является точка стыка государственной границы Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики, определенная соглашением между Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой и Кыргызской Республикой о точке стыка государственных границ трех государств от 25 августа 1999 года", - говорится в сообщении.

Конечной точкой государственной границы стал стык границ Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Она определена соглашением между этими странами от 15 июня 2001 года.

Протяженность демаркирования линии государственной границы составляет 1257,07 километра. В соответствии с договором стороны один раз в 10 лет проводят совместную проверку обозначения линии государственной границы.

Каждая сторона принимает меры по охране пограничных знаков, предотвращает их повреждение, перемещение или разрушение, а также несет ответственность за установленные ею ограничительные знаки и обеспечивает уход за ними.

Законопроект направлен на дальнейшее рассмотрение в сенат (верхнюю палату) парламента Казахстана.