15:06 12 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Открытие границы между Кыргызстаном и Казахстаном

Мажилис Казахстана одобрил договор с Кыргызстаном о демаркации границы

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В мире
Получить короткую ссылку
24 0 0

Законопроект направлен на дальнейшее рассмотрение в сенат (верхнюю палату) парламента Казахстана.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Мажилис парламента Казахстана одобрил ратификацию договора с Кыргызстаном о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы, сообщает РИА Новости.

Договор был подписан 25 декабря 2017 года в Астане.

"Начальной точкой государственной границы является точка стыка государственной границы Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики, определенная соглашением между Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой и Кыргызской Республикой о точке стыка государственных границ трех государств от 25 августа 1999 года", - говорится в сообщении.

Конечной точкой государственной границы стал стык границ Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Она определена соглашением между этими странами от 15 июня 2001 года.

Протяженность демаркирования линии государственной границы составляет 1257,07 километра. В соответствии с договором стороны один раз в 10 лет проводят совместную проверку обозначения линии государственной границы.

Каждая сторона принимает меры по охране пограничных знаков, предотвращает их повреждение, перемещение или разрушение, а также несет ответственность за установленные ею ограничительные знаки и обеспечивает уход за ними.

Законопроект направлен на дальнейшее рассмотрение в сенат (верхнюю палату) парламента Казахстана.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сессия ПАСЕ
    Что у вас происходит?

    Внутриполитическая ситуация в Армении, включая скандал с прослушкой глав СНБ и ССС, стала основной темой на заседании комиссии ПАСЕ.

  • Девушка в библиотеке
    Учи, студент!

    Латвийским школам разрешили принимать на работу студентов без педагогического образования, чтобы справиться с нехваткой учителей.

  • Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас
    Муха не пролетит

    Министр внутренних дел Литвы показал дипломатам стран Европейского союза, как республика защищает границы с Россией.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Форум макома в Шахрисабзе
Впервые в Узбекистане: форум макома объединил участников из 73 стран
Кот, скучающий по погибшему хозяину
Трогает до слез: котик скучает по погибшему хозяину
Узбекско-белорусское сотрудничество
От картофеля до БелАЗа: узбекско-белорусское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054