Деньги в асфальт: как устроены платные дороги в странах СНГ

В Узбекистане обсуждают проект строительства первой в стране платной дороги, тогда как во многих странах давно существует такая практика.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. В Государственном комитете Республики Узбекистан по инвестициям обсудили проект строительства платной автодороги по маршруту Ташкент — Самарканд. Sputnik рассказывает, как обстоит ситуация с платными трассами в других странах СНГ.

В соседнем Таджикистане также пока всего одна платная дорога — Душанбе – Чанак. Стоимость зависит от расстояния, которое водитель по ней проехал. Максимальная плата для легковой машины — 59 сомони.

В Беларуси на данный момент около полутора тысяч километров платных дорог. К 2021 году их протяженность должна составить 1786 км. Перечень платных дорог будет постепенно расширен, и к уже действующей платной автомагистрали М1 со временем добавится автодорога Минск — Гродно — граница Польши и трасса Минск — Молодечно — Нарочь. Такое решение закреплено в госпрограмме по развитию и содержанию автомобильных дорог в Беларуси, рассчитанной до конца 2020 года.

Цена проезда по платным дорогам зависит от категории транспортного средства и расстояния, которое оно пройдет. Тарифы варьируются от 0,04 до 0,12 евро.

В Казахстане есть платный автобан Астана — Кокшетау протяженностью более 300 километров. Эта дорога стала платной в 2013 году через несколько лет после реконструкции.

Плата за проезд для легковых авто составляет 0,002 доллара за километр. Для автобусов — 2,5-5 долларов за весь маршрут, для грузовых машин — 11 долларов за весь маршрут. Стоимость проезда автобусов и грузовых машин зависит от количества посадочных мест и грузоподъемности. Для жителей сел, расположенных по периметру трассы, предусмотрены льготы.

До конца года в Казахстане должны появиться еще несколько платных дорог – Астана — Темиртау, Алматы — Капшагай, Алматы — Хоргос. Общая протяженность платных дорог в 2020 году должна составить 6500 км.

Километраж российских платных дорог приближается к 1,5 млн километров, из них 3,94% составляют дороги государственного значения, 35,92% — территориальные дороги, 60,14% — дороги муниципального назначения. Платные трассы находятся в ведении двух организаций: Федерального дорожного агентства и государственной компании "Автодор".

Стоимость учитывает категорию транспортного средства, время года, время суток и день недели. Минимальный ночной тариф 30 рублей, дневной — 50 рублей.

© Sputnik / Евгений Биятов Транспордер T-pass для дистанционной оплаты проезда.

Существует специальный прибор T-pass стоимостью около тысячи рублей, который позволяет дистанционно оплачивать проезд по всем платным трассам "Автодора" (М1, М4 или М11) и получать скидки. Организовать электронную оплату для всех платных дорог в России пока не удается - различные участки дорог на условиях долгосрочных инвестиционных соглашений строили разные подрядчики, ставшие затем операторами трассы. Пока договориться друг с другом они не сумели.

Сроки окупаемости магистралей зависят от ряда факторов, пояснил старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Павел Зюзин.

"Основные параметры, влияющие на окупаемость дороги – это стоимость проезда и интенсивность трафика. Все это просчитывается еще на стадии проектирования, исходя из востребованности и удобства магистрали, а также с учетом уровня доходов населения устанавливается плата за проезд", — пояснил эксперт.

Зюзин добавил, что магистрали между крупными городами, расположенными недалеко друг от друга, например, в одной агломерации, окупаются за пять лет и меньше, так как на них чаще всего очень интенсивное движение. В случае с Самаркандом и Ташкентом, учитывая внушительное расстояние, сроки окупаемости могут быть больше. Говоря об оплате эксперт заметил, что оператор дороги вряд ли будет устанавливать высокую цену на проезд.

"Совершенно не целесообразно устанавливать тариф, который будет по карману только каким-нибудь чиновникам, бизнесменам или категориям с высоким уровнем дохода. Это отсечет подавляющее большинство потенциальных пользователей. Думаю, тарифы будут максимально доступные, с учетом уровня доходов жителей прилегающих регионов", — добавил Зизин.

Немаловажную роль в популярности будущей магистрали будет играть развитие альтернативных видов транспорта, прежде всего железнодорожного, а также доступность авиасообщения, заключил он.