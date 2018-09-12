Тайский Одиссей: мужчина, которого 19 лет считали умершим, вернулся домой

ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Пятидесятилетний гражданин Таиланда Сомсак Сомъйинг, которого семья 19 лет считала пропавшим без вести или умершим, неожиданно вернулся в родную деревню, сообщает РИА Новости.

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Мужчина, не умеющий читать и писать, ушел из деревни в провинции Сурин на заработки в 1999 году. Первое время он работал на стройке в Бангкоке и поддерживал связь с матерью и другими родственниками по телефону, а затем перестал звонить родным и давать им знать о себе каким-либо другим способом, сообщает телеканал. Попытки родственников найти его в Бангкоке не увенчались успехом.

Как оказалось, Сомъйинг в Бангкоке остался без работы и переехал на стройку на остров Пхукет, где также не смог долго проработать, после чего по совету новых друзей завербовался матросом на таиландский рыболовецкий траулер. Матросы на траулерах получают не более 250-300 долларов в месяц за тяжелую работу и часто бегут с судов во время заходов в порты, поэтому среди владельцев траулеров распространилась незаконная практика изъятия личных документов матроса при поступлении на работу. У Сомъйинга отобрали единственный имевшийся у него документ, национальную идентификационную карту гражданина Таиланда.

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Матросов с траулера почти не отпускали на берег и избивали за малейшие провинности, рассказал журналистам мужчина. Также практически все на борту постоянно употребляли наркотики. На траулере часто возникали драки между матросами, заканчивавшиеся травмами, но на судне не было никого, кто мог бы оказать травмированным квалифицированную медицинскую помощь. Шрамы на лице и руках Сомъйинга подтверждают этот рассказ.

Через некоторое время траулер, на котором служил таец, был арестован за нелегальный вылов рыбы в территориальных водах Малайзии. Малайзийские власти затопили судно, а его экипаж оказался в малайзийской тюрьме.

Вернуться в Таиланд после освобождения мужчине помогла малайзийская правозащитная организация. Однако получить назад свою идентификационную карту ему не удалось, так как компании, владевшей судном, на котором он служил до ареста в Малайзии, уже не существовало. Сомъйинг поступил работать на фабрику, куда его устроил без документов знакомый по давней работе на острове Пхукет, однако через несколько месяцев полиция провела на фабрике проверку на наличие среди рабочих нелегальных мигрантов из соседних стран, и мужчина был задержан, так как не смог представить полицейским документ о своем таиландском гражданстве.

Именно облава на фабрике помогла мужчине вернуться домой после многих лет скитаний, достойных классического авантюрного романа, говорится в сообщении телеканала. Полицейские нашли в системе государственного гражданского учета данные Сомъйинга и нескольких членов его семьи, после чего связались с его сестрой и доставили мужчину в провинцию Сурин. Сестра, живущая в одном из районных центров, привезла брата в родную деревню, где все еще живет его мать, которой в этом году исполнилось 72 года, говорится в сообщении. Местные власти начали процесс восстановления личных документов мужчины.