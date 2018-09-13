Apple презентовала новые модели iPhone

Новинки будут отличаться полной водонепроницаемостью: устройства прошли испытания не только водой, но и пивом.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Компания Apple на презентации в Купертино представила новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr и назвала цены на них. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Хавьер Луэнго Самый лучший смартфон 2018 года обошел Apple и Samsung

Новинки iPhone Xs и iPhone Xs Max получили диагональ экрана в 5,8 дюйма и 6,5 дюйма соответственно с разрешением 2,7 миллиона пикселей. Модель iPhone Xs будет стоить от 999 долларов, а iPhone Xs Max — не менее 1099 долларов.

Смартфон iPhone Xr представляет собой упрощенную версию модели iPhone Xs. Гаджет отличается 6,1-дюймовым IPS-экраном и алюминиевым корпусом. Кроме того, в отличие от других новинок, у iPhone Xr будет лишь одна основная камера с разрешением 12 мегапикселей. За эту модель с 64 Гб покупателям придется отдать не менее 749 долларов.

В смартфон iPhone Xs включили электронную сим-карту. Как сообщил старший вице-президент компании по маркетингу Фил Шиллер, нововведение даст возможность использовать функцию двух сим-карт Dual-SIM и переключаться на разные тарифные планы. Он подчеркнул, что ведущие провайдеры связи в США уже заявили о готовности поддержать новую технологию. Среди них Шиллер назвал AT&T, Verizon и T-Mobile.

Для Китая, в свою очередь, будут выпускать модель для двух сим-карт, поскольку в стране на данный момент нет возможности отказаться от использования физической сим-карты.

С внешней стороны новинки почти не изменились. Гаджеты сохранили "челку " в верхней части экрана, как у их предшественника iPhone X.

Также вице-президент корпорации заявил, что функция распознавания лиц Face ID для разблокировки смартфона станет работать значительно быстрее. Для этого разработчики встроили чип A12 Bionic, в котором находятся шестиядерный центральный процессор, четырехъядерный графический процессор и "нейронный движок ". Новый чип позволяет проделывать до пяти триллионов операций в секунду.

AP Photo / Marcio Jose Sanchez Презентация нового iPhone Xs и iPhone Xs Max

Максимальный объем памяти смартфонов составляет 512 Гб. В Apple уточнили, что новинки будут отличаться полной водонепроницаемостью: устройства прошли испытания не только водой, но и пивом.

В России продажи новых гаджетов начнутся с 28 сентября.