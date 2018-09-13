13:45 13 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Презентация нового iPhone Xs и iPhone Xs Max

Apple презентовала новые модели iPhone

AP Photo / Marcio Jose Sanchez
В мире
Получить короткую ссылку
17310

Новинки будут отличаться полной водонепроницаемостью: устройства прошли испытания не только водой, но и пивом.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Компания Apple на презентации в Купертино представила новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr и назвала цены на них. Об этом сообщает РИА Новости.

Выставка Mobile World Congress 2018 в Барселоне
© Sputnik / Хавьер Луэнго
Самый лучший смартфон 2018 года обошел Apple и Samsung

Новинки iPhone Xs и iPhone Xs Max получили диагональ экрана в 5,8 дюйма и 6,5 дюйма соответственно с разрешением 2,7 миллиона пикселей. Модель iPhone Xs будет стоить от 999 долларов, а iPhone Xs Max — не менее 1099 долларов.

Смартфон iPhone Xr представляет собой упрощенную версию модели iPhone Xs. Гаджет отличается 6,1-дюймовым IPS-экраном и алюминиевым корпусом. Кроме того, в отличие от других новинок, у iPhone Xr будет лишь одна основная камера с разрешением 12 мегапикселей. За эту модель с 64 Гб покупателям придется отдать не менее 749 долларов.

В смартфон iPhone Xs включили электронную сим-карту. Как сообщил старший вице-президент компании по маркетингу Фил Шиллер, нововведение даст возможность использовать функцию двух сим-карт Dual-SIM и переключаться на разные тарифные планы. Он подчеркнул, что ведущие провайдеры связи в США уже заявили о готовности поддержать новую технологию. Среди них Шиллер назвал AT&T, Verizon и T-Mobile.

Старший аналитик компании QBF Роман Кузнецов
Фото: QBF
Кузнецов: прибыль от продажи Apple будет сопоставима с ВВП целой страны

Для Китая, в свою очередь, будут выпускать модель для двух сим-карт, поскольку в стране на данный момент нет возможности отказаться от использования физической сим-карты.

С внешней стороны новинки почти не изменились. Гаджеты сохранили "челку " в верхней части экрана, как у их предшественника iPhone X.

Также вице-президент корпорации заявил, что функция распознавания лиц Face ID для разблокировки смартфона станет работать значительно быстрее. Для этого разработчики встроили чип A12 Bionic, в котором находятся шестиядерный центральный процессор, четырехъядерный графический процессор и "нейронный движок ". Новый чип позволяет проделывать до пяти триллионов операций в секунду.

Презентация нового iPhone Xs и iPhone Xs Max
AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Презентация нового iPhone Xs и iPhone Xs Max

Максимальный объем памяти смартфонов составляет 512 Гб. В Apple уточнили, что новинки будут отличаться полной водонепроницаемостью: устройства прошли испытания не только водой, но и пивом.

В России продажи новых гаджетов начнутся с 28 сентября.

По теме

Apple обещала защитить iPhone от быстрого взлома
Над чем смеются таджики, или Как местный айран сделал популярным iPhone
Apple или Samsung: рейтинг смартфонов от Роскачества
Теги:
Калифорния, США, iPhone, смартфон, Apple



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Максим Алексеев
    Рухнувшие стереотипы

    После визита в Баку известный российский танцор и путешественник признал, что это вовсе не "старенький город", как он думал раньше.

  • Фигурки производства Минского фарфорового завода
    Коллекционная редкость

    Минский фарфоровый завод прекратил существование почти десять лет назад, а сейчас его изделия собирают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

  • В Абхазии в ночных условиях РСЗО Град и бомбардировщики Су-25 ЮВО уничтожили заглубленные штабы боевиков на учениях
    Сирийский опыт

    Российские военные уничтожили "боевиков" на полигоне "Цабал" в Абхазии – при выполнении задачи использовался опыт боевых действий в Сирии.

  • Церковь Святого Креста, остров Ахтамар, Турция
    Входа нет

    Туристам с флагами Армении в руках не разрешили войти в церковь Сурб Хач (Святого Креста) острова Ахтамар на озере Ван в Турции.

  • Илья Козырев
    "Без нас и против нас"

    Латышские элиты злоупотребляют демократическими нормами, чтобы создать Латвию без русских, заявил активист на заседании ОБСЕ.

  • Задержание мужчины
    Закурить не найдется?

    В Литве таможенники задержали россиянина, перевозившего контрабандные сигареты на сумму более двух миллионов евро.

  • Саперы национальной армии Молдовы
    Эхо войны

    Ремонтные работы в Кишиневе подчас могут привести к опасным сюрпризам, из-за которых срочно требуется помощь саперов.

  • Флаг Эстонии на башне Длинный Герман
    Ядерный нейтралитет

    Общественные активисты предлагают разместить на территории Эстонии ядерное оружие, чтобы обеспечить абсолютный нейтралитет республики.

  • В Москве открыли памятник Дмитрию Разумовскому
    В память о герое

    В столице России открыли монумент Дмитрию Разумовскому, погибшему при освобождении заложников в Бесланской школе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Балет на улице Мехико
Балет - в массы: на улицах Мехико можно посмотреть "Лебединое озеро"
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Узбекистан
Как в Ташкенте встречали Лукашенко
Узбекско-белорусское сотрудничество
От картофеля до БелАЗа: узбекско-белорусское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054