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Рамзан Кадыров

Кадыров опубликовал видеообращение после конфликта Тимати и Нурмагомедова

© Sputnik / Саид Царнаев
В мире
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Ранее между боксером и рэпером произошла словесная перепалка из-за отмены концерта Егора Крида в Дагестане после того, как в его адрес начали поступать угрозы.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. После конфликта между рэп-исполнителем Тимати и обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабибом Нурмагомедовым глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение к жителям Дагестана. Ролик появился на странице рэпера в Instagram.

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В своем обращении глава Чечни призвал жителей соседней республики "не заниматься ерундой и не обижать друг друга".

"Хабиб вес сгоняет, он нервничает, поэтому его можно понять. А вы чем занимаетесь? Ерундой занимаетесь! Мы будем у себя наводить порядок — ни террористы не будут приезжать, ни гастролеры не будут — никто. Лучше, чтобы к нам приезжали гости, мы должны развивать Кавказ, туризм должны развивать. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы", — сказал Кадыров.

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Кто не понял, тот поймёт @za_kadyrov_95 )))

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

Ранее произошла словесная перепалка между боксером и рэпером из-за отмены концерта Егора Крида в Дагестане после того, как в его адрес начали поступать угрозы. Нурмагомедов на это отреагировал словами "Невелика потеря", чем вызвал критику со стороны Тимати.

Теги:
Тимати, Рамзан Кадыров, Чеченская республика, Россия



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