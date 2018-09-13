Ученые: кофе может спасти от смерти людей с хронической болезнью почек

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Ученые пришли к выводу, что увеличение потребления кофеина может способствовать снижению риска смерти у людей, страдающих хронической болезнью почек, пишет РИА Новости.

Miroslav Rotar Ченушэ про кофе: пару чашек в день можно и сердечникам

Исследование опубликовано в журнале Nephrology Dialysis Transplantation.

Возможный защитный эффект кофеина может быть обусловлен его воздействием на организм на сосудистом уровне. Как известно, это вещество способствует высвобождению оксида азота, тем самым улучшая функционирование кровеносных сосудов.

Исследование, охватившее 4863 человека, показало обратную связь между потреблением кофеина и смертностью от всех причин среди людей с хронической болезнью почек. У пациентов, потреблявших большее количество этого вещества, риск смерти в среднем за пять лет снизился почти на 25 процентов по сравнению с теми, кто принимал меньше кофеина.

"Снижение смертности наблюдалось даже после рассмотрения остальных важных факторов: возраста, пола, расы, курения, других заболеваний и пищевых привычек исследуемых. Результаты показывают, что можно снизить смертность больных, рекомендуя им потреблять больше кофеина. Этот вариант можно назвать простым, клинически выгодным и доступным, хотя в идеале нужно провести рандомизированное контролируемое испытание, чтобы подтвердить его преимущество", — заявляет Мигель Биготе Виейра, один из ведущих авторов исследования.

Ранее эксперты из Американской академии медицины сна создали математический алгоритм, позволяющий составить для каждого человека безопасный режим употребления кофе. Исчисления позволяют увеличить показатель бодрости от популярного напитка примерно на 65%.