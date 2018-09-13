"Сомон Эйр" собирается купить восемь бразильских лайнеров Embraer

ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" пополнит в 2019-2021 годах авиапарк самолетами нового поколения Embraer E-190 для осуществления внутренних и региональных полетов.
Он сообщил, что руководство "Сомон Эйр" и президент компании Embraer Commercial Aviation обсудили вопрос приобретения авиакомпанией восьми самолетов Embraer Е-190 Е2 для осуществления внутренних и региональных полетов. "На встрече были обсуждены вопросы финансирования данной покупки через экспортно-кредитный банк Бразилии по схеме финансового лизинга", - добавил Халлам.
Халлам отметил, что это событие организовано в ответ на встречу в марте гендиректора Embraer Джона Слэттери и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода.
"Это встреча привела к тому, что авиакомпания "Сомон Эйр" определила для себя стратегию дальнейшего развития", - добавил гендиректор. По его словам, сотрудничая с Embraer авиакомпания планирует расширить региональную сеть Центральной Азии, восстановить полеты в города Узбекистана.
На сегодняшний день "Сомон Эйр" осуществляет полеты из Таджикистана в Узбекистан, Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию, Казахстан. Сейчас в авиапарке компании самолеты марки Boeing.