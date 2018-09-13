"Сомон Эйр" собирается купить восемь бразильских лайнеров Embraer

Пока что в ангаре таджикской авиакомпании только самолеты марки Boeing, некоторые самолеты "Сомон Эйр" проходят техобслуживание на предприятии Uzbekistan Airways Technics.

ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" пополнит в 2019-2021 годах авиапарк самолетами нового поколения Embraer E-190 для осуществления внутренних и региональных полетов.

"Данные самолеты с компоновкой кресел до 106 посадочных мест позволят авиакомпании расширить географию полетов", - сказал в четверг гендиректор компании Томас Халлам журналистам.

Он сообщил, что руководство "Сомон Эйр" и президент компании Embraer Commercial Aviation обсудили вопрос приобретения авиакомпанией восьми самолетов Embraer Е-190 Е2 для осуществления внутренних и региональных полетов. "На встрече были обсуждены вопросы финансирования данной покупки через экспортно-кредитный банк Бразилии по схеме финансового лизинга", - добавил Халлам.

Узбекистон хаво йуллари Самолеты "Таджик эйр" проходят обслуживание в Ташкенте

Авиакомпания и бразильский авиастроительный конгломерат Embraer провели в четверг в Душанбе презентацию самолета нового поколения Embraer Е190-Е2, передает корреспондент РИА Новости . На борт лайнера поднялись представители правительства республики, руководители авиационных структур и журналисты. Маршрут демонстрационного полета пролегал от Душанбе до пика Исмоила Сомони и обратно и составил 45 минут.

Халлам отметил, что это событие организовано в ответ на встречу в марте гендиректора Embraer Джона Слэттери и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода.

"Это встреча привела к тому, что авиакомпания "Сомон Эйр" определила для себя стратегию дальнейшего развития", - добавил гендиректор. По его словам, сотрудничая с Embraer авиакомпания планирует расширить региональную сеть Центральной Азии, восстановить полеты в города Узбекистана.

На сегодняшний день "Сомон Эйр" осуществляет полеты из Таджикистана в Узбекистан, Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию, Казахстан. Сейчас в авиапарке компании самолеты марки Boeing.