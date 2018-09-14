SpaceX подписала контракт с первым в мире туристом, который облетит Луну

Компания добавила, что 17 сентября объявит, кто этот первый пассажир и почему он решил полететь в космос.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Американская компания SpaceX сообщила, что подписала соглашение с первым в мире космическим туристом, который облетит Луну на ракете для длительных миссий. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что SpaceX осуществит первый полет космических туристов к Луне не раньше середины 2019 года. За всю историю на Луне побывали только 24 человека. С 1972 года, после завершения миссии американских астронавтов, никто не совершал посадку на спутник Земли.

"SpaceX подписала контракт с первым в мире пассажиром, который облетит вокруг Луны на борту нашей ракеты Big Falcon (BFR) — важный шаг на пути к открытию доступа для обычных людей, которые мечтают путешествовать в космосе", — написала компания в сети микроблогов Twitter.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk — SpaceX (@SpaceX) 14 сентября 2018 г.

Компания добавила, что 17 сентября объявит, кто этот первый пассажир и почему он решил полететь в космос.