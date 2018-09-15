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Разрушительный ураган "Флоренс" в США сняли на видео

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Скорость ветра в эпицентре урагана составила примерно 31,3 м/с.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Число жертв урагана "Флоренс" возросло до пяти человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

"В Северной Каролине женщина и младенец погибли при падении дерева на их дом, а отец был доставлен в больницу с травмами. Еще один человек погиб от удара током при попытке подключить электрогенератор. Четвертой жертвой урагана стала женщина, которая скончалась от сердечного приступа", - говорится в сообщении.

Ураган "Флоренс" в пятницу достиг атлантического побережья США и продвигается вглубь суши, постепенно ослабевая.

Однако власти предупредили, что необходимо оставаться в укрытиях, несмотря на ослабление "Флоренс". Как сообщается, в связи с осадками сохраняется возможность потоплений.

На сегодняшний день не менее 907 тысяч потребителей в США остались без электричества в результате тропического шторма.

В аэропортах США были отменены более тысячи авиарейсов, запланированных на пятницу и субботу.

В Сети появились видеозаписи урагана, снятые очевидцами. Онлайн-трансляцию непогоды вел ютуб-канал The Weather Nutz.




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