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Сотрудники полиции у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко.

Кто причастен к убийству Захарченко: в Донецке нашли следы западных агентов

© Sputnik / Игорь Маслов
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В настоящее время в рамках уголовного дела задержан один человек.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко совершено при содействии западных спецслужб, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.

Писатель, телеведущий Анатолий Вассерман
© Sputnik / Нина Зотина
Вассерман рассказал, что теперь будет с Донбассом после убийства Захарченко

"Теракт совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ <…>. В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб", — сказал он.

Он добавил, что помощь в расследовании теракта оказывает Россия.

По словам Пушилина, у правоохранителей ДНР "есть понимание, кто это сделал". 

"Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания", — пояснил врио главы республики.

Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ему было 42 года. 

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Теги:
Убийство, теракт, Александр Захарченко, ДНР, Украина



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