Кто причастен к убийству Захарченко: в Донецке нашли следы западных агентов

В настоящее время в рамках уголовного дела задержан один человек.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко совершено при содействии западных спецслужб, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.

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"Теракт совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ <…>. В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб", — сказал он.

Он добавил, что помощь в расследовании теракта оказывает Россия.

По словам Пушилина, у правоохранителей ДНР "есть понимание, кто это сделал".

"Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания", — пояснил врио главы республики.

Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ему было 42 года.