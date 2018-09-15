Ученые доказали эффективность магии вуду и получили 10 триллионов долларов

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Гарвардском университете (США) в 28-й раз вручили главные антинаучные награды — Шнобелевские премии, присуждаемые за исследования, которые "сначала заставляют засмеяться, а потом задуматься”. Об этом пишет РИА Новости.

В 2018 году отмечены работы об эффективности магии вуду против начальства, вреде людоедства и лечении мочекаменной болезни аттракционами. Помимо статуэтки и диплома, каждый лауреат получит по десять триллионов долларов — зимбабвийских.

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Премия по медицине досталась Дэвиду Уортингеру и Марку Митчеллу из Мичиганского университета, предложившим избавляться от камней в почках на американских горках. Исследователи утверждают, что это помогает 70 процентам пациентов. Причем больше шансов у тех, кто сидит в последнем вагоне поезда, — 64 процента. Эффективность в головном вагоне в четыре раза меньше — всего 16 процентов.

Столь точные данные получены опытным путем: ученые, вооружившись моделями почек, в которых в общей сложности находилось 174 камня, несколько дней катались в Диснейленде на американских горках.

Их коллеги из университета Орегона — лауреаты в номинации "Репродуктивные технологии” — тоже выступают за нетрадиционный подход в медицине. Они предложили диагностировать мужскую импотенцию с помощью почтовых марок. Четыре почтовые марки склеивают в полоску и оборачивают вокруг пениса в состоянии покоя. Если утром кольцо окажется разорванным, значит, у пациента ночью была эрекция, а его импотенция — психической природы.

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За эффективный и оригинальный способ диагностики Шнобелевки удостоился и японский врач Акира Хориучи, научившийся сидя выполнять колоноскопию — осмотр поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа. По словам Хориучи, это не так сложно, как кажется на первый взгляд: пациент должен сесть на стул перед монитором, в правой руке зажать пульт эндоскопа, а левой попытаться вставить его себе в анальное отверстие. Изобретательный исследователь победил в номинации "Медицинское образование”.

Магия вуду против злого начальника

Сотрудники Университета Уилфрида Лорье (Канада) попросили 352 студентов, не очень ладящих со своими научными руководителями, жечь их игрушечные копии на свечках, щипать щипцами и протыкать иголками. Но не в реальности, а в специальной компьютерной программе, которой, кстати, может воспользоваться любой желающий. По словам исследователей, такое символическое воздействие приносит облегчение подчиненным, третируемых начальством, и улучшает атмосферу в трудовом коллективе. За это канадские ученые получили Шнобеля по экономике.

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Изучение воплей и бранных слов, которыми обмениваются водители за рулем, принесло сотрудникам Университета Валенсии (Испания) Шнобелевскую премию мира. Проанализировав больше тысячи случаев агрессивного поведения участников дорожного движения, ученые пришли к выводу, что чаще и красноречивее ругаются люди, находящиеся в состоянии стресса. Впрочем, иногда уровень агрессии зависит и от личностных особенностей водителей.

Самая жизненная работа была представлена в номинации "Литература”. Австралийские ученые из Квислендского технологического университета обнаружили, что практически никто не читает инструкции к электрическим приборам и гаджетам. Опрос 170 человек показал: большинство узнает о функциях и возможностях товаров только во время их использования. Среди тех, кто иногда обращается к руководствам по эксплуатации, преобладают представители старшего поколения, чаще мужчины. Обладатели дипломов о высшем образовании и научных степеней, как правило, игнорируют инструкции, так как полагаются на собственные знания.