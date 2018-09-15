Президент Туркменистана не полетит на саммит глав государств СНГ в Душанбе

Бердымухамедов поручил вице-премьеру, курирующему науку, образование и здравоохранение, возглавить правительственную делегацию, которая примет участие в заседании Совета глав государств СНГ 28 сентября в Душанбе.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не примет участия в саммите глав государств СНГ 28 сентября в Душанбе.

Как сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан", страну будет представлять вице-премьер Пурли Агамырадов.

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Это решение глава государства озвучил на расширенном заседании кабинета министров.

Выступая на заседании, туркменский лидер отметил, что Ашхабад в 2019 году будет председательствовать в Содружестве, в связи с чем разработан проект соответствующей концепции.

Бердымухамедов подтвердил "неизменную приверженность нейтрального Туркменистана традиционно дружественному, плодотворному сотрудничеству в формате СНГ, отвечающему общим интересам".

Президент Туркменистана поручил вице-премьеру, курирующему науку, образование и здравоохранение, возглавить правительственную делегацию, которая примет участие в заседании Совета глав государств СНГ 28 сентября в Душанбе.

Сам глава государства в период с 29 сентября по 2 октября совершит рабочий визит в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Здесь глава государства озвучит приоритетные позиции Туркменистана по актуальным вопросам современности и сотрудничеству с ООН.