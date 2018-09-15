Свыше 9 тонн наркотиков уничтожили силы ОДКБ в совместной операции

В операции приняли участие свыше 22 тысяч сотрудников правоохранительных органов. В ходе нее из незаконного оборота изъято более 9 тонн наркотиков, в том числе 5 тонн опиатов, 38 кг героина, 2 тонны наркотических средств синтетического происхождения, 800 кг гашиша и более 830 кг марихуаны.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. В субботу, 15 сентября, завершилась международная антинаркотическая операция "Канал-Красный бархан", передает МИА "Казинформ".

В операции приняли участие антинаркотические структуры государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Исламской Республики Иран и Китайской Народной Республики.

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Взаимодействие и координация правоохранительных органов стран-участниц осуществлялась Международным координационным штабом, дислоцированным в Шымкенте.

В операции приняли участие свыше 22 тысяч сотрудников правоохранительных органов. В качестве наблюдателей присутствовали сотрудники международных организаций - Европейского союза, ОБСЕ, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Регионального управления ООН по наркотикам и преступности, ЦАРИКЦ и других.

Основными задачами операции "Канал-Красный бархан" определены пресечение каналов контрабанды опиатов, пресечение деятельности транснациональных наркогруппировок, легализации наркодоходов, изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В число задач операции также включены противодействие незаконному культивированию конопли в Кызылординской области и заготовкам дикорастущей конопли в Жамбылской области.

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В результате операции на территории государств, участвовавших в ней, из незаконного оборота изъято более 9 тонн наркотиков, в том числе 5 тонн опиатов, 38 кг героина, 2 тонны наркотических средств синтетического происхождения, 800 кг гашиша и более 830 кг марихуаны.

Изъято 115 единиц огнестрельного оружия, около 2,5 тыс. боеприпасов, материальных ценностей и других предметов, запрещенных к перевозке, на сумму более 127 тысяч долларов. Выявлено 719 наркопреступлений, возбуждено около 7 тысяч уголовных дел. За незаконные операции с наркотиками к административной ответственности привлечено около 500 граждан.