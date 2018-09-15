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Снимок урагана Флоренс с МКС.

Число погибших из-за урагана "Флоренс" в США возросло до семи человек

© REUTERS / NASA
В мире
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По последним данным, не менее 930 тысяч потребителей в США остались без электричества.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Число жертв тропического шторма "Флоренс" в США увеличилось до семи человек, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Владимир Астапкович
Разрушительный ураган "Флоренс" в США сняли на видео

Ранее сообщалось, что в результате обрушившейся на побережье Северной Каролины стихии погибли пять человек, в том числе ребенок. Один человек госпитализирован из-за полученных ранений.

По последним данным, не менее 930 тысяч потребителей в США остались без электричества. Наводнения уже распространились на территорию Южной Каролины. Около десяти тысяч военнослужащих национальной гвардии США и гражданских лиц на водном транспорте, вертолетах и катерах были отправлены для борьбы с последствиями стихии.

В пятницу ураган "Флоренс" ослаб до уровня тропического шторма, скорость ветра упала до 110 километров в час. Власти предупредили, что необходимо оставаться в укрытиях, несмотря на ослабление "Флоренс". Как сообщается, в связи с осадками сохраняется возможность подтоплений.

Ожидается, что шторм продолжит постепенно ослабевать на выходных.

Теги:
Ураган, США



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