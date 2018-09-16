Солнечную обсерваторию в США закрыла ФБР без объяснения причин

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Отделение Национальной солнечной обсерватории США в Нью-Мексико закрыто уже больше недели из-за проблем с безопасностью.

Об этом сообщает портал Space.com.

Эвакуация персонала была проведена ещё 6 сентября.

На месте работают сотрудники ФБР. Местные правоохранители не получают никакой информации по данному вопросу.

Это породило спекуляции в СМИ и соцсетях о том, что в обсерватории могло произойти нечто загадочное. Однако о пострадавших и каком-либо ущербе сообщений также нет.

В пятницу, 14 сентября, стало известно о том, что было принято решение не возобновлять работу обсерватории в связи с «сохраняющимися проблемами с безопасностью».