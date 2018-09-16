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База ВВС сирийской армии

В интернете обнародовали кадры, как Сирия перехватывает израильские ракеты

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, взрывы нанесли лишь материальный ущерб.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Сети опубликованы кадры перехвата израильских ракет сирийскими средствами ПВО, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Сирия отразила ракетную атаку ВВС Израиля по окрестностям международного аэропорта Дамаска. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, взрывы нанесли лишь материальный ущерб.

Израильская армия отказалось комментировать сообщения о своей причастности к удару.

Силы обороны Израиля многократно наносили ракетные удары по сирийской территории. В частности, в сентябре подверглись атаке военные объекты в Тартусе и Хаме.

Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии.

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Теги:
Израиль, Сирия



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