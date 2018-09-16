Как Джамшут из сериала "Наша Russia" остался без квартиры и жил на улице

ТАШКЕНТ, 16 сент — Sputnik. Актер Валерий Магдьяш, сыгравший Джамшута в ситкоме "Наша Russia", стал бомжом.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Слепаков: Равшан и Джумшут улучшили отношение россиян к мигрантам

Исполнитель роли известного гастарбайтера пришел на съемки телепередачи "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" и рассказал свою историю.

До съемок в юмористическом проекте Магдьяш жил в однокомнатной квартире в Москве. Когда ситком приобрел популярность, мужчина стал зарабатывать до тысячи долларов за съемочный день. За год ему удалось накопить средства на жилье побольше.

После продажи "однушки" он положил деньги в сумку и поехал в банк. Его ограбили по дороге, ударив трубой по голове. Магдьяш после выписки из больницы уехал на Кавказские минеральные воды.

Спящего актера на вокзале в Ессентуках узнала женщина Татьяна Ванчугова, которая пригласила его жить к себе в Анапу. В благодарность за помощь 67-летний актер отремонтировал ее дом. Магдьяш хочет вернуться в Москву, но пока не знает как. Сейчас у него есть детская театральная студия в Минводах.