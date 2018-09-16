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Тысячи людей в Риге вышли на улицы в защиту русских школ

© Sputnik / Сергей Мелконов
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Кабмин Латвии принял поправки к закону об образовании и утвердил перевод обучения общеобразовательных школ нацменьшинств на латышский язык. Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% - русскоязычные.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Несколько тысяч человек приняли участие в акции в защиту русских школ Латвии в центре Риги.

Об этом сообщает РИА Новости.

Шествующие проследовали от театра "Дайлес" до памятника Райнису на Эспланаде. Некоторые из участников держали в руках флаги Латвии, России, а также плакаты с надписями "Руки прочь от наших школ" на русском и латышском языках. По данным полиции, на улицы вышли более 5 тысяч человек.

За порядком следили десятки полицейских. Мероприятие прошло спокойно.

Рига. Иллюстративное фото.
© Flickr/ Dainis Matisons
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Ранее кабмин Латвии принял поправки к закону об образовании и утвердил перевод обучения общеобразовательных школ нацменьшинств на латышский язык. Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.

Проект поправок устанавливает, что дошкольное обучение является билингвальным и в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) — только на латышском языке. Абсолютное большинство школ нацменьшинств — с русским языком обучения.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% - русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.




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