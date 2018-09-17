ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Минобороны РФ: сбившая малайзийский Boeing ракета была поставлена на Украину в 1986 году.на брифинге по деталям катастрофы Boeing 777 в Донецкой области.
После развала Советского Союза полк остался в распоряжении Киева и на территорию России не выводился.
Для подтверждения своих слов Министерство обороны России рассекретило ряд ранее секретных документов о передаче вооружений и боеприпасов.
"Представленные документы и экспертные заключения значительно проясняют обстоятельства крушения Boeing рейса MH-17 в небе над Донбассом и являются неопровержимым доказательством того, что Украина причастна не только к самой трагедии, но и к манипулированию международным следствием. Более того, в нашем распоряжении имеется запись телефонных переговоров украинских военнослужащих, сделанная в 2016 году", - отметил представитель Минобороны России на брифинге.
Напомним, Boeing 777-200ER Малайзийских авиалиний был сбит 17 июля 2014 года над территорией Украины в районе Донецкой области. Созданная для расследования инцидента Объединенная следственная группа (JTC) обвинила в произошедшем Россию.