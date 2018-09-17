Можно я вас обниму: "рыженький" из "Иванушек" растрогал прихожанку храма

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Пользователи Сети обсуждают курьезный случай, который произошел с солистом группы "Иванушки International" Андреем Григорьевым-Апполоновым.

Артист, находясь с визитом в Казахстане, посетил православный храм в Астане. Андрей решил запечатлеть на телефон интерьер храма и начал снимать.

В этот момент к нему подошла пожилая женщина и поинтересовалась, не он ли сын Кристины Орбакайте. Музыкант, понимая всю комедийность ситуации, решил пошутить и ответил, что он внук.

"Внук Пугачевой", - радостно резюмировала старушка.

Певец все же решил пролить свет истины и сказал, что он – солист группы "Иванушки", но старушке, видимо, больше понравилась ее первоначальная догадка. В конце же она попросила обнять его.

Любимец публики выложил это видео на своей странице в Instagram, сопроводив его таким комментарием: "Бабуля сделала мой день! Прости, Господи!"

Пользователи весьма позитивно восприняли ролик, подчеркнув, что 48-летнему Григорьеву-Апполонову должно льстить, что его спутали с 27-летним сыном Кристины Орбакайте – Никитой Пресняковым.

"Как честный человек, Кристина должна признать Вас! Заранее поздравляю!", - написал один из подписчиков.