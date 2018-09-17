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Смартфон iPhone SE

В России планируют запретить в смартфонах предустановленные приложения

© Flickr/ Diego A
В мире
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В апреле ФАС уже предлагала удалить из всех смартфонов в России продукты Google и Apple и заменить их российскими разработками.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. В России может появиться закон, обязывающий разработчиков программного обеспечения делать предустановленные приложения на смартфонах удаляемыми.

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Разработкой документа занимаются Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с Минкомсвязи и Роспотребнадзором, пишет Хайтек.

Сейчас производители ПО Google и Apple устанавливают на смартфоны приложения, которые нельзя удалить, например, "Здоровье" и Wallet. В ФАС считают, что такой подход нарушает конкуренцию и не позволяет российским разработчикам бороться с иностранными.

Сейчас ведомства формируют группы по разработке законопроекта — ожидается, что он может быть готов к апрелю 2019 года. Документ войдет в Национальный план по развитию конкуренции, добавляет издание.

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© Sputnik / Хавьер Луэнго
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По словам аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, производители используют предустановленные приложения для рекламы своих продуктов, однако не злоупотребляют ими.

В апреле ФАС уже предлагала удалить из всех смартфонов в России продукты Google и Apple и заменить их российскими разработками. В ведомстве добавили, что такой закон может положительно сказаться на развитии информационных технологий в России, даст толчок для создания новых российских приложений, а также поможет отказаться от иностранного ПО в рамках программы импортозамещения.




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