Рахмон определил, сколько продуктов должен есть каждый таджикистанец в день

В перечень вошли 11 категорий рекомендованных продуктов: хлеб и хлебопродукты, злаки и бобовые; мясо и мясопродукты; рыба и рыбопродукты; молоко и молочные продукты; яйца; масло; сахар; овощи и бахчевые; фрукты и ягоды; картофель и чай.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. В Таджикистане определили физиологические нормы потребления основных продуктов питания на человека.

Как сообщает Sputnik Таджикистан, соответствующее постановление 31 августа было подписано президентом Эмомали Рахмоном, а 17 сентября опубликовано на портале правовой информации Минюста.

В перечень вошли одиннадцать категорий рекомендованных продуктов: хлеб и хлебопродукты, злаки и бобовые; мясо и мясопродукты; рыба и рыбопродукты; молоко и молочные продукты; яйца; масло; сахар; овощи и бахчевые; фрукты и ягоды; картофель и чай.

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Согласно данным, один человек в сутки должен потреблять 404 грамма хлеба и хлебопродуктов, 111 граммов мяса и мясопродуктов, 25 граммов рыбы и рыбопродукты, 316 граммов молока и молочных продуктов, а также половинку яйца.

Напомним, ранее продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликовала доклад о ситуации в странах Центральной Азии. Среди главных рисков для региона названы недоедание и неправильное питание.

Хуже всего ситуация в Таджикистане — недостаточно питается почти треть населения, или 2,6 миллиона человек. В Узбекистане, Кыргызстане и Туркменистане этот показатель гораздо ниже — от 5,5% до 6,4%, в абсолютных цифрах это 1,9 миллиона жителей, 400 тысяч и 300 тысяч человек соответственно.