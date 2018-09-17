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Заседание государств-представительств стран ШОС

Главы МИД стран ШОС обсуждают заявку Азербайджана на получение статуса

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В качестве партнера по диалогу Азербайджан присоединился к ШОС в июне 2016 года, сейчас страна хочет стать наблюдателем в составе организации.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Заявка Азербайджана на получение статуса наблюдателя в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) будет рассмотрена на заседании Совета министров иностранных дел стран-членов организации, заявил в понедельник генсек ШОС Рашид Алимов на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

В июне 2016 года Азербайджан завершил процесс присоединения к ШОС в качестве партнера по диалогу. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна заинтересована в участии в ряде проектов ШОС.

Мамедъяров в рамках рабочего визита в Китай обсудил с Алимовым перспективы развития сотрудничества. Мамедъяров подчеркнул заинтересованность Азербайджана в углублении сотрудничества с ШОС и его повышения "на качественно новый уровень" - до статуса наблюдателя.

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© Sputnik / Александр Кондратюк
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"Алимов, в свою очередь, подчеркнул, что в августе в ШОС обсуждалось обращение Азербайджана на поучение статуса наблюдателя в организации. Этот вопрос будет обсужден на СМИД стран-членов организации", - уточнили в ведомстве.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Бишкеке. В структуре ШОС существуют также страны-наблюдатели: Монголия, Иран, Афганистан и Беларусь. Предусмотрен и механизм партнеров по диалогу, в который сейчас входят Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.




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