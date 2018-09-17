Жерар Депардье мечтает получить турецкий паспорт

О желании француза получить турецкое гражданство сообщили представители СМИ. Депрадье ранее уже заявлял, что склоняется к мысли о том, что он "гражданин мира".

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Известный французский актер Жерар Депардье заявил о своем желании получить гражданство Турции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Депардье был замечен в Пхеньяне, где идет подготовка к празднованию 70-летней годовщины основания КНДР. Журналисты увидели Депардье в баре одного из отелей северокорейской столицы, в котором часто останавливаются туристы.

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"Я намерен посетить Турцию в октябре и поговорю с Эрдоганом", — приводит слова Депардье газета Aydinlik, добавив, что актер заявил о намерении получить турецкое гражданство. Сообщается, что это заявление Депардье сделал в ходе своей поездки в Пхеньян.

Президент РФ Владимир Путин 1 января 2013 года подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства, после актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске. Депардье сохранил и французское гражданство.