Путь к миру: Путин и Эрдоган создадут в Идлибе демилитаризованную зону

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в сирийской провинции Идлиб демилитаризованной зоны.

Демилитаризованная зона пройдет вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил российский глава по итогам встречи с турецким коллегой в Сочи, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин отметил, что стороны намерены завершить создание демилитаризованной зоны к 15 октября текущего года.

© Sputnik / Михаил Алаеддин Жизнь без войны: сирийская армия освободила от террористов провинцию Дераа 10

"На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию и решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, в том числе "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая группировка. - Ред.)", - сказал он.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.