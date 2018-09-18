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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом

Путь к миру: Путин и Эрдоган создадут в Идлибе демилитаризованную зону

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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Демилитаризованная зона пройдет вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в сирийской провинции Идлиб демилитаризованной зоны.

Демилитаризованная зона пройдет вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил российский глава по итогам встречи с турецким коллегой в Сочи, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин отметил, что стороны намерены завершить создание демилитаризованной зоны к 15 октября текущего года.

© Sputnik / Михаил Алаеддин
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"На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию и решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, в том числе "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая группировка. - Ред.)", - сказал он.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.




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