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Самолёт - разведчик Ил-20м

Российский самолет-разведчик Ил-20 пропал в Сирии

© Дмитрий Рязанов
В мире
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На борту пропавшего над Средиземным морем самолета находились 14 военнослужащих.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Авиабаза Хмеймим в Сирии вечером 17 сентября потеряла связь с экипажем российского самолета Ил-20, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В понедельник источник в органах безопасности сообщил агентству, что системы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку в городе Латакия. Сирийский военный источник уточнил, что атака была осуществлена с моря, несколько ракет сбиты до подлета к цели.

"Семнадцатого сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ил-20 пропал с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия. Кроме того, в это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата "Овернь" (Auvergne), заявляет Минобороны РФ.

Согласно данным российского военного ведомства, на борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока неизвестна. Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.




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