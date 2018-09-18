Минобороны России: Ил-20 был сбит из-за израильских летчиков

Военный источник сообщил, что атака была осуществлена с моря, несколько ракет сбиты до подлета к цели.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В результате безответственных действий Израиля в Сирии погибли 15 российских военнослужащих, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", - сказал он.

По его словам Конашенкова, израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО. По словам официального представителя российского оборонного ведомства, отражающая защита у самолета-разведчика ВВС РФ на порядок выше, поэтому он не был виден для систем ПВО Сирии. В Минобороны уверены, что израильские летчики намеренно пошли на эту провокацию.

Авиабаза Хмеймим в Сирии вечером 17 сентября потеряла связь с экипажем российского самолета Ил-20. В понедельник источник в органах безопасности сообщил, что системы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку в городе Латакия. Сирийский военный источник уточнил, что атака была осуществлена с моря, несколько ракет сбиты до подлета к цели.

Отмечается, что Ил-20 пропал с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия. Кроме того, в это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата "Овернь" (Auvergne), заявляет Минобороны РФ.