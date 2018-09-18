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Урожай клубники в Краснодарском крае.

В Австралии ищут неизвестных, подкладывающих швейные иглы в клубнику и бананы

© Sputnik / Виталий Тимкив
В мире
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Власти штата Квинсленд пообещали награду в 100 тысяч австралийских долларов за информацию о преступнике, который подкладывает иголки в ягоды.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Власти австралийского штата Квинсленд пообещали вознаграждение в размере 100 тысяч австралийских долларов (более 71 тысячи долларов США) за информацию о том, кто подкладывает швейные иглы в клубнику.

Иглы начали попадаться в ягодах, купленных в супермаркетах штатов Квинсленд и Виктория. Однако подобные жалобы поступают и от жителей Сиднея (штат Новый Южный Уэльс).

Как сообщает телеканал ABC, иглы и булавки были обнаружены в клубнике не менее шести австралийских производителей.

Пользователи уже начали выкладывать на своих страницах в социальных сетях фото страшных находок. Так, житель Брисбена Джошуа Гейн рассказал в своем Facebook, что его друг проглотил иглу, когда ел клубнику.

По сообщению телеканала 7 News Sydney, жительница Сиднея обнаружила иглу в яблоке, когда решила почистить его для дочери. Женщина немедленно обратилась в полицию в связи с находкой.

Власти рекомендуют потребителям разрезать ягоды перед употреблением.

Преступникам грозит не менее 10 лет тюрьмы.




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