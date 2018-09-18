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Посол Израиля вызван в МИД России

Израиль не хочет брать ответственность за сбитый Ил-20

© Sputnik / Евгений Одиноков
В мире
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Израильская сторона обвиняет Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла".

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Израиль отрицает свою ответственность за крушение российского Ил-20 в Сирии.

По мнению израильской стороны, в случившемся виноваты Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла". При этом в израильской армии признали, что ВВС страны минувшей ночью бомбили сирийские объекты.

"Минувшей ночью истребители армии обороны Израиля атаковали предприятие сирийских вооруженных сил, системы для производства точного летального оружия которого в скором времени должны были быть перевезены "Хезболла" в Ливан по заказу Ирана", — отмечается в сообщении на сайте армии Израиля.

Подчеркивается, что это оружие предназначалось "для атаки на Израиль" и представляло угрозу стране.

База ВВС сирийской армии
© Sputnik / Илья Питалев
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Также отмечается, что Израиль скорбит в связи с крушением самолета и готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования инцидента. Кроме того, израильские военные утверждают, что оповещали российских коллег об авианалете.

"Между армией обороны Израиля и российской армией есть система предотвращения конфликтных ситуаций, относительно которой существует договоренность лидеров стран и которая зарекомендовала себя много раз в течение последних нескольких лет. Эта система была использована и сегодня ночью", — говорится в заявлении.

Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия, также в этом районе находился французский фрегат "Овернь" (Auvergne). Связь с экипажем Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.

Истребитель военно-воздушных сил Израиля
© Sputnik / Пресс-служба ВС Израиля
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По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.

При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Он напомнил, что Москва не раз призывала Израиль воздерживаться от ударов по Сирии, которые угрожают российским военным.




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