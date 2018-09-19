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Ученые открыли сахар, который помогает похудеть

© Sputnik / Владимир Вяткин
В мире
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Эксперты нашли вещество, способное "перепрограммировать" микрофлору и делать ее более стойкой к действию жирной пищи.

ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Сахар манноза оказался крайне эффективным средством для борьбы с лишними килограммами, если начать принимать его в детстве. Об этом пишут ученые, проводившие опыты на мышах и опубликовавшие их результаты в журнале Cell Reports.

Замер объема талии
CC0 / pixabay
Ученые создали вещество, заставляющее тело худеть

"Наше открытие в очередной раз подчеркивает, какую важную роль играет микрофлора в работе метаболизма. Тем не менее благотворный эффект маннозы можно лишь частично связать с микробиомом, и полный характер работы этого сахара пока остается загадкой для нас", — заявил Хадсон Фриз (Hudson Freeze) из Исследовательского института SBP в Ла-Хойе (США).

Как пишет РИА Новости, в последние годы ученые находят все больше свидетельств того, что вероятность развития ожирения зависит не только от поведения человека и особенностей в структуре его генов, но и от того, как устроена его микрофлора.

Фриз и его коллеги случайно открыли вещество, способное "перепрограммировать" микрофлору и делать ее более стойкой к действию жирной пищи, экспериментируя с мышами, страдавшими от редких и крайне опасных расстройств в метаболизме сахаров и белков.

При развитии этих болезней, как отмечают ученые, клетки тела человека или животных теряют способность "склеивать" определенные белковые или жировые молекулы с цепочками сахаров. Как правило, подобные "пробелы" в метаболизме приводят к смерти человека или к серьезным нарушениям в работе многих органов.

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Теги:
Ожирение, похудение, питание



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