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Роспотребнадзор поддержит Узбекистан в борьбе с корью и краснухой

© Sputnik / Варвара Гертье
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Роспотребнадзор получил 270 миллионов рублей для помощи в борьбе с болезнями Азербайджану, Кыргызстану, Армении, Беларуси, Казахстану, Сербии, Таджикистану, Узбекистану, Туркменистану и Монголии.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Правительство Россия выделит Роспотребнадзору более 270 миллионов рублей на участие на борьбу с корью и краснухой в том числе с целью поддержки Узбекистана.

"Выделить в 2018 - 2020 годах Роспотребнадзору на финансирование расходов, связанных с оказанием поддержки отдельным странам Европейского региона Всемирной организации здравоохранения и Монголии в проведении мониторинга кори и краснухи, совершенствовании методологической базы, материально-техническом укреплении лабораторной базы, организации региональных совещаний, подготовке соответствующих специалистов и поставке российской коревой вакцины в целях элиминации кори и краснухи, бюджетные ассигнования из федерального бюджета в размере до 270438,7 тысяч рублей", - говорится в документе.

Работа детской поликлиники
© Sputnik / Vitaliy Ankov
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Уточняется, что средства будут выделены с целью поддержки некоторых стран Европейского региона ВОЗ: Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Беларуси, Казахстана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Монголии - по элиминации кори и краснухи.

Средства будут предоставлены Московскому научно-исследовательскому институту эпидемиологии и микробиологии им.Г.Н.Габричевского, Санкт-Петербургскому научно-исследовательскому институту эпидемиологии и микробиологии им.Пастера, Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Уточняется, что большая часть выделенных средств будет направлена на закупку российского оборудования, тест-систем, производство отечественной вакцины, выполнение исследовательских работ.

По данным ВОЗ, число заболевших корью в первые шесть месяцев 2018 года в европейском регионе превысило суммарное число случаев заражения за год в нынешнем десятилетии: более 41 тысячи детей и взрослых. Общее число за этот период значительно превышает показатели за 12 месяцев любого другого года в этом десятилетии.

Случаи смерти от кори были зафиксированы во всех странах региона, всего в этом году умерли 37 человек, причем наибольшее число – в Сербии, где скончались 14 человек.

© Sputnik / Александр Кряжев
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Наибольшее число заболевших отмечается на Украине, показатель составил 23 тысячи человек, что составляет более половины от общего числа в европейском регионе, сообщала ВОЗ.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

Краснуха - вирусное заболевание, поражающее только человека, проявляющееся мелкопятнистой сыпью, незначительным воспалением верхних дыхательных путей и легким интоксикационным синдромом.




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