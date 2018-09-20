В России утвердили перенос выходных и праздников в 2019 году

Новогодние выходные в России продлятся десять дней, а майские — пять и четыре дня.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений согласовала предложения о переносе выходных дней в 2019 году, говорится на сайте Минтруда.

Проект постановления правительства разработал Минтруд. Цель проекта - рациональное использование работниками выходных и нерабочих праздничных дней.

Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятницу).

Кроме того, выходной день с субботы, 23 февраля, перенесут на пятницу, 10 мая.

Новогодние выходные в России продлятся десять дней, а майские — пять и четыре дня.

Таким образом, россияне в 2019 году будут отдыхать на Новый год с 30 декабря по 8 января, на День защитника Отечества — 23 и 24 февраля, на Международный женский день — 8-10 марта, майские каникулы продлятся с 1 по 5 мая и с 9-го по 12-е число, 12 июня, а также 2-4 ноября.