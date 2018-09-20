Инструкторы ЦВО обучили за 2 года около 3 тысяч военных из Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Российские инструкторы обучили около 3 тысяч военнослужащих Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана за два года, сообщил в среду командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин.

"Инструкторы Центрального военного округа за последние два года обучили около 3 тысяч военнослужащих армий Республик Узбекистан, Таджикистан, а также Кыргызстана по мотострелковым, танковым и разведывательным специальностям", - приводятся в сообщении ЦВО слова Лапина.

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В этом году стажировку на территории второй общевойсковой армии Центрального военного округа прошли офицеры Вооруженных сил Узбекистана. С военнослужащими проведено 67 инструкторско-методических и практических занятий. На подведении итогов узбекские военные выразили просьбы о дальнейшем сотрудничестве в данном направлении, добавил Лапин.

В Таджикистане на территории 201-й военной базы подготовлены четыре батальонных тактических группы, отремонтированы и восстановлены более 60 единиц техники. Таджикистанские военнослужащие получили специальности наводчика-оператора и механика-водителя танков Т-72 и БМП-2, водителя для БТР-80, командира и наводчика реактивных систем залпового огня "Град".

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Подготовка младших специалистов организована с начала 2015 года на основании соглашения о пребывании российской военной базы на территории Таджикистана, уточнил командующий.

В этом году впервые проведена подготовка младших специалистов двух батальонных тактических групп Вооруженных сил Кыргызстана численностью более 1,2 тысячи военнослужащих по 17 военно-учетным специальностям, которая завершилась в сентябре. Обучение проходило в течение месяца на полигонах Ала-Тоо и Эдельвейс. Подготовка организована в рамках договоренностей, которые были достигнуты между генеральными штабами двух стран.