15:18 20 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB118.05
  • EUR9347.75
  • USD8039.00
Поиск
Военнослужащий ВС Узбекистана во время учений

Инструкторы ЦВО обучили за 2 года около 3 тысяч военных из Центральной Азии

© Министерство обороны Узбекистана
В мире
Получить короткую ссылку
49 0 0

С военнослужащими Узбекистана проведено 67 инструкторско-методических и практических занятий.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Российские инструкторы обучили около 3 тысяч военнослужащих Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана за два года, сообщил в среду командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин.

"Инструкторы Центрального военного округа за последние два года обучили около 3 тысяч военнослужащих армий Республик Узбекистан, Таджикистан, а также Кыргызстана по мотострелковым, танковым и разведывательным специальностям", - приводятся в сообщении ЦВО слова Лапина.

Военнослужащие Минобороны Узбекистана установили рекорд на международных соревнованиях
Министерство обороны РУз
Военнослужащие Узбекистана установили рекорд на международных соревнованиях
В этом году стажировку на территории второй общевойсковой армии Центрального военного округа прошли офицеры Вооруженных сил Узбекистана. С военнослужащими проведено 67 инструкторско-методических и практических занятий. На подведении итогов узбекские военные выразили просьбы о дальнейшем сотрудничестве в данном направлении, добавил Лапин.

В Таджикистане на территории 201-й военной базы подготовлены четыре батальонных тактических группы, отремонтированы и восстановлены более 60 единиц техники. Таджикистанские военнослужащие получили специальности наводчика-оператора и механика-водителя танков Т-72 и БМП-2, водителя для БТР-80, командира и наводчика реактивных систем залпового огня "Град".

Начались узбекско-российские военные учения
Пресс служба Минобороны РУз
Минобороны Узбекистана учредило новый нагрудный знак для военнослужащих
Подготовка младших специалистов организована с начала 2015 года на основании соглашения о пребывании российской военной базы на территории Таджикистана, уточнил командующий.

В этом году впервые проведена подготовка младших специалистов двух батальонных тактических групп Вооруженных сил Кыргызстана численностью более 1,2 тысячи военнослужащих по 17 военно-учетным специальностям, которая завершилась в сентябре. Обучение проходило в течение месяца на полигонах Ала-Тоо и Эдельвейс. Подготовка организована в рамках договоренностей, которые были достигнуты между генеральными штабами двух стран.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Выставка товаров из Беларуси в Ташкенте
Made in Belarus: что представили белорусы в Ташкенте
Владимир Путин попробовал себя в стрельбе из снайперской винтовки Чувакина
Путин пострелял из снайперской винтовки Чувакина
Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
Крушение Ил 20 в Сирии: как и где все произошло

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054