Конкурент Tesla: Катар презентует национальный электромобиль к ЧМ-2022

Первый сделанный в Катаре электромобиль будет выпускаться под маркой "Катара".

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Катар создает собственный завод по производству электромобилей, первый автомобиль появится к чемпионату мира по футболу в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра экологических исследований Министерства муниципалитетов и экологии Мухаммеда Сейфа аль-Кавари.

"Катар уделяет большое внимание развитию производственной инфраструктуры для создания электромобилей, что поможет ему стать крупнейшей страной-производителем в автомобильной промышленности. Электромобили станут значительной частью автомобильной индустрии Катара после выпуска первой такой машины, приуроченного к началу чемпионата мира в 2022 году", - сказал аль-Кавари.

Он указал, что производство электромобилей в Катаре начнется при поддержке крупнейшей британской проектно-конструкторской компании Arm, которая была куплена японской Softbank group. Как отметил глава совета директоров компании Такаеки Хайраяма, ситуация в Катаре располагает к вложению инвестиций. Первый сделанный в Катаре электромобиль будет выпускаться под маркой "Катара" (самое древнее название Катарского полуострова. - Ред.).

По его словам, на создание завода, где 24 часа в сутки будут работать 12 конвейеров, планируется потратить девять миллиардов долларов.

До 2025 года проектная мощность завода будет составлять 500 тысяч машин в год, а к 2035 году ее рассчитывают довести до миллиона автомобилей в год.