Госдеп заявил, что не пытается подорвать обороноспособность РФ санкциями

США ввели санкции против сотрудников Минобороны Китая и Рособоронэкспорта из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. В Госдепе заявили, что меры направлены на то, чтобы возложить ответственность на Россию в ответ на ее вмешательство в избирательный процесс в США.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. США путем ввода санкций против российской оборонной промышленности не пытаются подорвать обороноспособность России или других стран, заявили в Госдепартаменте.

В четверг США ввели санкции против сотрудников Минобороны Китая и Рособоронэкспорта из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. Меры приняты в соответствии с положениями закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) 2017 года, пишет РИА Новости.

"Раздел 231 CAATSA и сегодняшние действия не направлены на подрыв военного потенциала или боеготовности какой-либо страны, а скорее направлены на то, чтобы возложить ответственность на Россию в ответ на ее вмешательство в избирательный процесс в США, ее неприемлемое поведение на востоке Украины и другие злонамеренные действия", - говорится в заявлении Госдепартамента.

Кроме того, власти США внесли в черный список ряд российских компаний за связи с оборонным и разведывательным сектором. Включение компаний в такой список не означает автоматического введения санкций против них, но подразумевает такую возможность в будущем. Кроме того, под санкции могут попасть и иностранные партнеры таких лиц и компаний, как это и произошло с КНР.

В настоящее время под санкциями находятся многие предприятия российского ОПК. После принятия закона CAATSA санкции стали возможны в отношении всей отрасли.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными.