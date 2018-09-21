Госдеп заявил, что не пытается подорвать обороноспособность РФ санкциями

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. США путем ввода санкций против российской оборонной промышленности не пытаются подорвать обороноспособность России или других стран, заявили в Госдепартаменте.
В четверг США ввели санкции против сотрудников Минобороны Китая и Рособоронэкспорта из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. Меры приняты в соответствии с положениями закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) 2017 года, пишет РИА Новости.
"Раздел 231 CAATSA и сегодняшние действия не направлены на подрыв военного потенциала или боеготовности какой-либо страны, а скорее направлены на то, чтобы возложить ответственность на Россию в ответ на ее вмешательство в избирательный процесс в США, ее неприемлемое поведение на востоке Украины и другие злонамеренные действия", - говорится в заявлении Госдепартамента.
В настоящее время под санкциями находятся многие предприятия российского ОПК. После принятия закона CAATSA санкции стали возможны в отношении всей отрасли.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".