Драка мигрантов из ЦА в Москве закончилась трагедией

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Инцидент произошел на востоке Москвы около ресторана "Иссык-Куль".

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, по указанному адресу произошла ссора между двумя уроженцами Кыргызстана.

Мужчины начали драться, а в результате один из них достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонента.

В итоге мужчина 1984 года рождения получил ранение глазного яблока.

Местные жители, услышав стрельбу, вызвали полицию.

Пострадавшего госпитализировали, а стрелявшего забрали в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков Обнародованы кадры избиения кыргызстанца до его наезда на людей в Москве

Что стало причиной конфликта, не сообщается.

Напомним, неделю назад похожий конфликт произошел между кыргызстанцами возле кафе «Аура» на Новочеркасском бульваре в Москве.

Бекжан Сарбишев 1997 года с родственниками отмечал день рождения сестры. На танцплощадке незнакомые парни начали приставать к имениннице и ее подругам. Сарбишев заступился за них, и между ним и неизвестными лицами произошел конфликт, после чего они начали выяснять отношения на улице и позже разошлись. После этого мужчина выждал обидчиков на улице и на своем автомобиле протаранил их.