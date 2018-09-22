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Оружие, архивное фото

Драка мигрантов из ЦА в Москве закончилась трагедией

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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Результатом конфликта мужчин-выходцев из ЦА стало огнестрельное ранение глаза.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Инцидент произошел на востоке Москвы около ресторана "Иссык-Куль".

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, по указанному адресу произошла ссора между двумя уроженцами Кыргызстана.

Мужчины начали драться, а в результате один из них достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонента.

В итоге мужчина 1984 года рождения получил ранение глазного яблока.

Местные жители, услышав стрельбу, вызвали полицию.

Пострадавшего госпитализировали, а стрелявшего забрали в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

кулак, архивное фото
© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Что стало причиной конфликта, не сообщается.

Напомним, неделю назад похожий конфликт произошел между кыргызстанцами возле кафе «Аура» на Новочеркасском бульваре в Москве.

Бекжан Сарбишев 1997 года с родственниками отмечал день рождения сестры. На танцплощадке незнакомые парни начали приставать к имениннице и ее подругам. Сарбишев заступился за них, и между ним и неизвестными лицами произошел конфликт, после чего они начали выяснять отношения на улице и позже разошлись. После этого мужчина выждал обидчиков на улице и на своем автомобиле протаранил их.




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