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Неизвестные открыли огонь во время парада в Иране

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
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Жертвами стали не менее восьми военнослужащих Корпуса стражей исламской революции.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Во время военного парада в городе Ахваз на юге Ирана произошел теракт, сообщает РИА Новости.

По его данным, неизвестные люди открыли огонь во время парада. Как сообщает агентство Тасним, жертвами стали не менее восьми военнослужащих Корпуса стражей исламской революции.

Еще семеро получили ранения. Кроме того, силы безопасности ликвидировали двух боевиков.

Иранские СМИ также сообщают о 20 пострадавших при теракте.

Военные парады проходят сегодня в разных городах Ирана, в том числе в Тегеране. Они приурочены к так называемой Неделе священной обороны — памятным мероприятиям, посвященным ирано-иракской войне 1980-1988 годов.

Теги:
терракт, парад, Иран



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