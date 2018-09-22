А мне летать охота: прыжок енота с девятого этажа поразил Сеть

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В Нью-Джерси внимание местных жителей и туристов привлек енот, сумевший взобраться по стене на девятый этаж здания и благополучно приземлиться на землю. Об этом пишет РИА Новости.

По информации местного телеканала Fox29, енот залез наверх по стене жилого дома, после чего рядом со зданием начали собираться люди, которые стали искать пути для спасения животного.

На кадрах видно, как сидящий на большой высоте енот в какой-то момент падает вниз: неизвестно, решился ли он на прыжок сам или не удержался на отвесной стене дома.

В конце концов енот благополучно приземлился на песок и убежал под аплодисменты свидетелей.

Пользователи твиттера поддержали бесстрашного зверька.