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Российский самолет Ил-20М

Минобороны России опубликует поминутную хронологию крушения Ил-20

© AFP 2018 / NIKITA SHCHYUKIN
В мире
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Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит у берегов Сирии ракетой из зенитно-ракетного комплекса С-200, принадлежащего сирийским силам ПВО.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Минобороны опубликует 23 сентября детальную информацию о всех обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20 у побережья Сирии, пишет РИА Новости.

Ведомство обещает представить поминутную хронологию трагедии с объективными данными радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября и действиях израильской авиации в районе авиакатастрофы.

Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
© RIA Novosti .
Крушение Ил-20 в Сирии: как и где все произошло

Ранее в Москве побывала делегация израильских военных во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным. Они передали российским коллегам свои данные по гибели Ил-20, а также информацию о "попытках Ирана укрепиться в Сирии и снабдить стратегическим оружием "Хезболлу".

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит у берегов Сирии ракетой из зенитно-ракетного комплекса С-200, принадлежащего сирийским силам ПВО, и упал в море в 27 километрах от города Банияс. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.

В это же время четыре израильских F-16 атаковали сирийские объекты в провинции Латакия. По данным Минобороны, израильские летчики прикрывались российским самолетом и подставили его под удар сирийской ПВО. В Минобороны считают, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию, и расценивают эти действия Израиля как враждебные.

Теги:
Министерство обороны России, Израиль, Сирия, Россия



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