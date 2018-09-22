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Вид с набережной города Занзибара

СМИ: жертвами крушения парома в Танзании стали 209 человек

© Sputnik / Дмитрий Коробейников
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Причиной крушения стал слишком резкий поворот рулевого при управлении.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Число погибших при крушении пассажирского парома на озере Виктория в Танзании возросло до 209, пишет РИА Новости.

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Ранее сообщалось о 196 жертвах.

Как пишет газета Citizen со ссылкой на государственное телевидение, в субботу были обнаружены тела еще 69 погибших.

Паром перевернулся в четверг в 50 метрах от причала на острове Юкора. По некоторым данным, на борту находились около 400 человек, что значительно превышает возможности парома. Также судно перевозило груз, в том числе мешки с кукурузой, бананы и цемент.

Ранее издание Citizen сообщило, что причиной крушения стал слишком резкий поворот рулевого при управлении, из-за чего судно перевернулось. По данным издания, выжившие пассажиры парома заявили, что рулевой говорил по мобильному телефону и стал заходить к причалу с неправильной стороны.

Теги:
Крушение



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