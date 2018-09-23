Замминистра труда Кыргызстана уволили после пьяного дебоша в самолете

Из-за нетрезвой чиновницы вылет рейса из Сеула задержали на два часа.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Заместитель министра труда и социального развития Кыргызстана Зууракан Каденова уволена по распоряжению премьер-министра страны. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова сообщила, что всех пассажиров сняли с рейса Сеул-Алматы, так как в течение полутора часов самолет отказывалась покидать высокопоставленная чиновница в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Позже посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан уточнил, что героиню скандала зовут Зууракан Каденова.

Президент Сооронбай Жээнбеков потребовал, чтобы глава правительства разобрался в инциденте.