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Замминистра труда и социального развития КР Зууракан Каденова

Замминистра труда Кыргызстана уволили после пьяного дебоша в самолете

Фото / сайт Германского общества по международному сотрудничеству
В мире
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Из-за нетрезвой чиновницы вылет рейса из Сеула задержали на два часа.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Заместитель министра труда и социального развития Кыргызстана Зууракан Каденова уволена по распоряжению премьер-министра страны. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова сообщила, что всех пассажиров сняли с рейса Сеул-Алматы, так как в течение полутора часов самолет отказывалась покидать высокопоставленная чиновница в состоянии сильного алкогольного опьянения.

 Позже посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан уточнил, что героиню скандала зовут Зууракан Каденова.

Президент Сооронбай Жээнбеков потребовал, чтобы глава правительства разобрался в инциденте.

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Теги:
самолет, Кыргызстан



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