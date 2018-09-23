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Минобороны России: вина за сбитый Ил-20 лежит на израильских ВВС

© Sputnik / Александр Тарасенков
В мире
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Российский Ил-20 был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Минобороны России считает, что вся вина за сбитый в Сирии разведывательный самолет Ил-20 лежит на израильских ВВС, заявил в воскресенье официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Российский самолет Ил-20М
© AFP 2018 / NIKITA SHCHYUKIN
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"Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности. Поэтому мы считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности", - сказал он РИА Новости.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Теги:
Минобороны РФ, Сирия, Россия



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