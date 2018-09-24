В России могут повысить возраст продажи алкоголя

Возраст, с которого граждане России могут покупать алкоголь, может быть увеличен до 20 или 21 года.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Дополнительные меры по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции могут быть приняты в России.

Одной из них может стать повышение до 20 лет возраста покупателей алкогольной продукции, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Голикова напомнила, что внутри национального проекта "Демография" есть специальный федеральный проект, который связан со здоровым образом жизни, и он включает не только меры по ограничению или отказу от алкоголя и табака, но и меры, связанные со здоровым питанием, физической культурой, спортом.

Фото предоставлено Александром Синельниковым Синельников: запрет продажи алкоголя не ликвидирует пьянство

"Что касается табака и алкоголя, будем ли мы принимать какие-то дополнительные меры, думаю, что будем, потому что, несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают", - заявила Голикова.

По ее словам, никто не говорит о тотальном запрете. Но, тем не менее, есть международный опыт по борьбе с алкоголем.

"Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года. Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье", - заявила Голикова.

Вице-премьер напомнила, что Минздрав уже создал программу по формированию здорового образа жизни.

С 1 января 2019 года ее запустят более массово. Сейчас в этом направлении активно работают волонтеры-медики, распространяя соответствующую информацию среди населения. Но дополнительные меры будут иметь большее влияние на мотивацию к здоровому образу жизни, сказала Голикова.

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