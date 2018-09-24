Додона снова отстранили от исполнения обязанностей президента Молдовы

Временная невозможность исполнять обязанности президента — процедура, которая уже несколько раз происходила в молдавской политике, в этот раз причиной стало несогласие Додона с кандидатурами на должности двух министров.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Конституционный суд Молдовы временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны, сообщает Sputnik Молдова.

Суд постановил, что председатель парламента или премьер республики могут вместо президента назначить двоих членов правительства.

"В соответствии со статьей 91 Конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и.о. издаст декрет о назначении министра здравоохранения, труда и социальной защиты и министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и примет их присягу", — заявил заявил глава КС Михай Поалелунжь.

Додон выступил против кандидатур двух министров, предложенных премьером Павлом Филипом. Главу Минздрава Светлану Чеботарь президенту предложили заменить на бывшую и.о. примара (мэра) Кишинева Силвию Раду, а министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды вместо Ливиу Волконовича назначить директора Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства Николае Чубука.

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Президент Молдовы Игорь Додон подписал указы об отставке Чеботарь и Волконовича, однако утверждать кандидатуры новых министров отказался. Из-за отказа главы республики группа депутатов обратилась в КС по поводу констатации невозможности президента Игоря Додона временно исполнять свои обязанности.

Временная невозможность исполнять обязанности президента — процедура, которая уже несколько раз происходила в молдавской политике.

Конституционный суд Молдовы принимал такое решение дважды — в этом и в прошлом году. В 2018 году суд констатировал невозможность президента Додона временно исполнять свои обязанности и временно передал полномочия спикеру парламента Андриана Канду. Временный и.о. президента подписал декреты о назначении новых министров.

В прошлом году происходила похожая ситуация, тогда подобным образом на пост министра обороны был назначен Евгений Стурза. Оба раза Игоря Додона отстраняли от должности из-за двойного отказа утвердить кандидатуры, предложенные премьер-министром страны.