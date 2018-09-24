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Победительница Мисс Украина — 2018 Вероника Дидусенко

У победительницы конкурса красоты "Мисс Украина" отняли корону

© Instagram / veronika_didusenko
В мире
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Веронику Дидусенко лишили титула из-за ее семейного положения.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Победительница "Мисс Украина - 2018" Вероника Дидусенко лишилась своего титула из-за нарушения правил конкурса.

Об этом говорится на официальном сайте организаторов конкурса.

Участница была дисквалифицирована в связи с нарушением условий договора и правил проведения конкурса красоты.

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Дело в том, что конкурсантки не должны состоять в браке, а также не должны иметь детей.

Что же касается Вероники Дидусенко, то она предоставила недостоверную информацию, подтверждая, что не находится в браке и не имеет детей.

В ближайшее время "Мисс Украина - 2018" будет переизбрана.

Напомним, финал конкурса "Мисс Украина - 2018" состоялся в минувший четверг, в нем приняли участие 24 девушки. Жюри выбрало победительницей Веронику Дидусенко.

 




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