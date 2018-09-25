Путин наградил деда Бердымухамедова медалью "За отвагу" посмертно

Дед президента Туркменистана Бердымухамед Аннаев – сельский учитель, фронтовик, вернулся с Великой Отечественной войны инвалидом II группы. Погиб во время ашхабадского землетрясения 1948 года.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Посол России в Ашхабаде Александр Блохин вручил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову медаль "За отвагу", которой был награжден дед главы государства.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Посольство РФ в Туркменистане.

Бердымухамедов получил медаль на расширенном заседании туркменского правительства с участием членов государственного совета безопасности.

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Указ о награждении деда президента Бердымухамеда Аннаева медалью за личное мужество, храбрость и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, был подписан президентом России Владимиром Путиным в июне 2018 года.

Бердымухамедов выразил российскому дипломату и президенту Владимиру Путину искреннюю благодарность за высокую награду своего деда и передал ее в музей Минобороны Туркменистана.

Дед президента Туркменистана Бердымухамед Аннаев – сельский учитель, фронтовик, вернулся с Великой Отечественной войны инвалидом II группы. Погиб во время ашхабадского землетрясения 1948 года.